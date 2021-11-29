Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Улицы Петербурга в понедельник, 29 ноября, очищают от грязи, снега и наледи 872 машины и 1165 работников дорожных предприятий, сообщили в городском комитете по благоустройству. В садах, скверах и парках работают еще 250 единиц техники и 868 специалистов садово-парковых хозяйств.

Gov.spb.ru Уборка улиц в Петербурге

Напомним, во второй половине дня в Северной столице ожидается сильный снегопад, который будет продолжаться и 30 ноября. Может выпасть до 20 см снега.

За минувшие сутки с улиц Петербурга дорожные предприятия собрали и вывезли 3,2 тыс. кубометров снега. Снежные массы вывозятся на 11 снегоплавильных и семь снегоприёмных пунктов городского Водоканала

За прошлую неделю, с 22 по 28 ноября, дорожные службы вывезли на утилизацию 3,4 тыс. кубометров снега, а также 1,2 тыс. кубометров мусора и 1,2 тыс. тонн смёта.

«Комитет по благоустройству просит автовладельцев быть осторожными и внимательными на дорогах», — отметили в ведомстве.