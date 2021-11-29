Минск, 29 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Планы реагирования Вооруженных сил, МВД и спецслужб Белоруссии на возможные недружественные и агрессивные шаги в отношении официального Минска обсудили 29 ноября в министерстве обороны республики. Александр Лукашенко провёл совещании в центре стратегического управления министерства на тему военной безопасности с участием руководителей КГБ, МВД и других силовых структур.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

Лукашенко обратил внимание на «активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она «собирается напасть на Украину», заявив о готовности дать отпор врагам и занять сторону конфликта. При этом он прямо не назвал сторону, к которой примкнёт.

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«Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Белоруссия в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Белоруссия. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше, — сказал Лукашенко. — Тем не менее они выводят туда воинский контингент и заявляют об этом откровенно. Это порядка 8 тысяч на этом этапе. Что творится на западной границе с Польшей и Прибалтикой, вы хорошо осведомлены».

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Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что, по мнению Лукашенко, пресловутый Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта с Россией. Сам же Лукашенко сказал: «Они, наверное, переживают, что у нас стал меньше поток мигрантов, потому что использовали этих людей (мы это уже видим) для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении. Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Белоруссия не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах (Латвия, Литва, Польша) и на юге — усилением украинской границы».

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