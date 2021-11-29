Кито, 29 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. МИД Эквадора подтвердило, что в стране пройдет XXIX саммит глав Иберо-американских государств, который должен состояться в 2024 году. Об этом пишет Prensa Latina.

Skratos1983 Эквадор

В пресс-релизе ведомства отмечается, что кандидатура страны была утверждена в рамках первой встречи министров иностранных дел региона, которая состоялась в Доминиканской Республике.

Заявление было официально оформлено министром иностранных дел Эквадора Маурисио Монтальво.

Встреча завершилась единогласным утверждением декларации, в которой содержится призыв к укреплению многостороннего подхода и согласованию инновационных мер, направленных на содействие выходу из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Министры также призвали международное сообщество содействовать мерам по обеспечению всеобщего, своевременного, справедливого, честного, качественного, неограниченного и недорогого доступа к эффективным вакцинам, медицинским принадлежностям, диагностике и лекарствам.