Ярославль, 29 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Ярославле в районе Октябрьского моста на Волге обнаружены масляные пятна. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Yarnews.net Пятна на Волге в Ярославле

Ранее ИА REGNUM неоднократно сообщало о случаях загрязнений Волги в Ярославле в районе Октябрьского моста. В последний раз Росприроднадзор сообщал о подобном факте 16 апреля 2021 года. Причиной загрязнения тогда называли Суринский коллектор, балансодержателем которого является мэрия города.

29 ноября жители сообщили о том, что на воде вновь появилась масляная плёнка. Пятна расположились между двумя мостами — автомобильным и железнодорожным. В октябре, Росприроднадзор брал в этом месте пробы воды, однако результаты ещё не опубликованы.