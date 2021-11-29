Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Петербурге осужден бывший заместитель главы администрации Красносельского района Алексей Миронов, которого признали виновным в получении особо крупной взятки и приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Фото: администарция Красносельского района Бывший заместитель главы Красносельского района Алексей Миронов

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по версии следствия, с 2019 по 2020 года Миронов, через посредника — бывшего заместителя директора Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга» Владимира Шулицкого, получил от генерального директора ООО «Восход» взятку в виде денег в размере более 9 млн рублей за подписание, как представителем заказчика, актов о приемке выполненных работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, а также за заключение в дальнейшем с ООО «Восход» государственных контрактов и их оплате.

По данным следствия, аналогичным образом Миронов получил взятки от представителей ООО «Жилкомсервис № 2 Красносельского района № 2» и ООО «Строй-Сити» в размере 1,7 млн рублей и 500 тыс. рублей. Последняя взятка передавалась за обеспечение перехода домов, расположенных на территории Красносельского района г. Санкт-Петербурга, под управление ООО «Строй-Сити».

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Миронова к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, суд на три года лишил его права занимать должности на государственной службе. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.