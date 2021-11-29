Казань, 29 ноября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В столице Татарии задержали 20-летнего студента одного из вузов города по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Rosgvard.ru Наркотики

Молодого человека задержали 26 ноября на улице Дубравная. Как полагали сотрудники полиции, он был причастен к незаконному обороту наркотиков. При личном досмотре у задержанного изъяли 21 сверток, обмотанный зеленой изолентой. Также в сумке студента обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Молодой человек признался, что приобрел наркотические вещества для дальнейшего сбыта. Экспертиза установила, что представленные образцы являются синтетическим наркотиком общим весом более 23 грамм.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый по решению суда заключен под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в лесном массиве в районе села Подгорный Такермен Мензелинского района Татарии была обнаружена нарколаборатория, которая располагалась в установленной среди деревьев походной палатке.

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