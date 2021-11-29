Ставрополь, 29 ноября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Ставропольском крае попала под следствие заместитель министра дорожного хозяйства Ирина Моргунова. Её обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде ареста.

ИА REGNUM Маски

«Ленинским районным судом г. Ставрополя рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу М., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Как предполагает следствие, замминистра вступила в сговор с директором компании «ПЭСТ» и еще рядом не установленных пока лиц. Они провернули аферу с поставкой средств индивидуальной защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. При этом стоимость средств защиты была завышена на сумму свыше 27 млн рублей.

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