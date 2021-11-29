Ницца, Франция, 29 ноября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Ранения в результате обстрела фейерверками получили несколько сотрудников полиции в Ницце при попытке вмешаться в процесс съемок видеоклипа. Об этом 28 ноября сообщили первый заместитель мэра города Энтони Борре, отвечающий за безопасность, на своей странице в соцсети Twitter.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фейерверк

«Полицейские попали под обстрел фейерверками в районе Ариан (Ницца), после того как прибыли на место съемок клипа. Мы с мэром Ниццы Кристианом Эстрози осуждаем эти действия и выражаем полную поддержку пострадавшим сотрудникам», — говорится в его сообщении.

Также Борре добавил, что у правоохранителей есть записи, которые позволят им обнаружить злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что трое полицейских на западе Окленда (Новая Зеландия) были ранены открывшим стрельбу вооруженным мужчиной, который затем был застрелен ответным огнем стражей порядка.