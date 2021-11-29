Москва, 29 ноября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил продолжить работу по стабилизации ситуации в портах Дальнего Востока.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Нужно продолжить работу до полной стабилизации ситуации. И особое внимание, конечно, следует обратить на недопущение повторения подобных сбоев в логистике, на Дальнем Востоке, вообще везде», — сказал глава правительства в ходе совещания с заместителями, заслушав доклад главы Минтранса Виталия Савельева.

По словам Мишустина, необходимо в деталях проанализировать все причины случившегося.

«Ну и принять, вы сказали об этом, системные решения, чтобы нам снова не пришлось в авральном режиме тушить пожар», — отметил премьер-министр, поручив Савельеву держать вопрос под личным контролем.