Москва, 29 ноября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Пока нет понимания относительно даты переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, но согласовать беседу стороны могут в любой момент. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 29 ноября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин

Предполагается, что лидеры России и США поговорят по телефону, и это может произойти до конца года. Согласованной чёткой даты нет, отметил Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос, он заверил, что такой контакт не запланирован на завтра, таких планов пока нет и на 1 декабря. «Но это же может быть согласовано в любой момент», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков отметил также, что пока не зафиксированы темы возможной беседы Путина и Байдена, но первоочередная задача — обсудить отношения двух стран.

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