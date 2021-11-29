Минск, 29 ноября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. «Александр Лукашенко заявил, что замысел противников, а точнее, если говорить прямо, врагов Белоруссии до конца еще не известен. Но представить его уже можно», — проинформировала 29 ноября пресс-служба президента Белоруссии в сообщении о совещании в центре стратегического управления министерства обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Совещание под руководством Лукашенко посвящено вопросам военной безопасности. Выступая на мероприятии, он заявил: «Собрались мы сегодня, чтобы обсудить актуальные вопросы, связанные с национальной безопасностью нашей страны. Посмотрите на карту, да и любой из вас представляет, что происходит вокруг нашей Белоруссии. Я хочу, чтобы присутствующие здесь усвоили одну вещь: автономно, независимо от того, что разворачивается в черноморском бассейне, от вопросов, связанных с Украиной, Польшей и странами Прибалтики, рассматривать ситуацию вокруг Белоруссии нельзя. Мы звено в этой общей цепи».

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«Облеты вокруг Калининградской области самолетов-разведчиков участились. На сопредельных для Белоруссии государствах проводятся военные мероприятия — мы уже это видим. Если, как заявляет министр обороны России, десятками самолетов они совершают облет российских границ и тренируют бомбометание (было заявлено о том, что отрабатывают ядерный удар по России), если на сопредельных территориях строятся рокадные дороги (о чем военные хорошо знают) и массово проводятся учения с переброской дополнительных войск к нашей границе (а их уже десятки тысяч), значит, это не зря, за этим что-то стоит», — сказано в официальном сообщении (эту цитату повторили дважды).

Лукашенко прибыл на совещание в странной форме военного образца. В мероприятии участвуют министр обороны, глава совбеза и другие генералы.

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