Москва, 29 ноября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведет 29 ноября рабочую встречу с руководителем компании «Бамтоннельстрой» Русланом Байсаровым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Публичной будет его встреча с Русланом Байсаровым, это руководитель крупной компании «Бамтоннельстрой», которая задействована на большом количестве очень крупных инфраструктурных проектов», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что глава государства заслушает информацию о том, «как эти проекты, важные для всей экономики страны, реализуются».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что подготовки к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в настоящее время нет.

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