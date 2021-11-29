Ереван, 29 ноября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Армения вслед за рядом стран, которые уже ввели ограничительные меры из-за появления нового штамма коронавируса «Омикрон», задумалась о том, чтобы ограничить въезд граждан ряда стран юга Африки. Об этом 29 ноября сообщила министр здравоохранения страны Анаит Аванесян.

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»В связи с новым штаммом коронавируса «Омикрон» мы намерены ввести временные ограничения на въезд в страну граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара и Танзании», — уточнила глава ведомства.

Аванесян добавила, что решения будет принято по итогам заседания межведомственной комиссии по борьбе с коронавирусом, которое должно состояться 29 ноября. По её словам, планируются и некоторые другие ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, штамм коронавируса B.1.1.529 ранее выявили в Южной Африке, ему присвоили наименование «Омикрон». В ВОЗ полагают, что переболевшие COVID-19 люди могут быть более подвержены заражению этим вариантом вируса.

Первые возможные случаи заражения новой разновидностью SARS-CoV-2 уже выявлены, в частности, в Германии, Австралии, Бельгии.

Страны мира сразу же после появления нового штамма коронавируса поспешили принять ограничительные меры. Так, авиасообщение с ЮАР из-за «Омикрона» временно ограничили власти Германии. В 26 ноября о временно ограничении воздушного сообщения с ЮАР, Ботсваной, Лесото, Зимбабве, Намибией и Эсватини (бывший Свазиленд) заявила Великобритания. Израиль в этот запретный список добавил ещё и Мозамбик.

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Также ограничения для въезжающих из стран Южной Африки ввёл Сингапур. Россия ограничила въезд для иностранных граждан, проживающих на территории ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании.