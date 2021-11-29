Москва, 29 ноября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Через три-четыре недели учёные получат первые результаты анализа нового варианта коронавируса «Омикрон». Об этом 29 ноября заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Через несколько недель, три-четыре недели, мы ожидаем, что появятся первые результаты. На них можно будет уже опираться», — заявил Гущин.

«Сейчас мы не можем сказать, насколько это потребуется. Мы точно можем сказать, что вакцины будут продолжать работать и защищать от тяжёлого течения по опыту со всеми предыдущими вариантами вируса — это самое главное. С точки зрения того, можно ли делать новый вариант и стоит ли его применять — это, на самом деле, вопрос, на который сейчас просто невозможно ответить», — указал он.

На юге Африки ранее выявили новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Во Всемирной Организации Здравоохранения указали, что «Омикрон» недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта «Дельта». Однако информация о нём уже успела вызвать потрясение на финансовых рынках.