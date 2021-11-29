Москва, 29 ноября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Очень важно, конечно, чтобы США не оказывали ни на кого давления в связи с пуском в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 29 ноября, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

Он уточнил, имеет большое значение, чтобы Штаты ни на кого не давили в связи с реализацией и сертификацией «Северного потока — 2».

«В настоящее время важна фаза ожидания, когда регулятор выполнит свои действия по сертификации СП-2. Газопровод очень значим для всей Европы. Всё остальное не должно волновать США», — добавил Песков.

ИА REGNUM ранее сообщало, правительство Германии призвало конгресс США не вводить санкции против «Северного потока — 2».

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