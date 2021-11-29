Москва, , 13:56 — REGNUM По итогам 2021 года рост ВВП России составит не больше 4−6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал прогнозы о росте российского ВВП по итогам 2021 года.

ВВП России Investprofit.info

«Вырастет, конечно. При эффекте низкой базы прошлого года и при таких высоких ценах на сырье, ВВП должен был вырасти минимум на 10%, — сказал Головченко. — Но показатели низкие из-за сильнейшего обнищания населения и падения спроса на услуги. По итогам 2021 года, думаю, рост составит не более 4−6%. А вот в 2022 году мы и вовсе вернёмся к отрицательной динамике. Во всех странах рост ВВП идет за счёт роста доходов населения и роста потребления. Но в России потребление постоянно падает. Поэтому и ВВП с 2014 года в отрицательной зоне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что к замедлению темпов восстановления российской экономики привела политика Центрального банка РФ.

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