Москва, 29 ноября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В России все больше банков уходят с рынка из-за той политики, которую проводит Центральный банк РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы о том, что к осени 2022 года в РФ закроется до 30 банков.

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«Повышение ключевой ставки вроде бы способствует развитию банков. Увеличивается средняя ставка по вкладам, деньги возвращаются на депозиты. Однако дорожают кредиты, и их востребованность и, главное, способность погасить их в срок как у частных лиц, так и у бизнеса падает, — сказал Ковригин. — Важнейшей причиной ухода банков с рынка является также продолжающаяся монополизация банковского сектора. ЦБ этому активно способствует: так, он ввёл понятие «системно значимых банков». К сожалению, это хоть и способствует повышению устойчивости банковской системы, но ведёт к серьёзной её монополизации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал, как российские банки отреагировали на отток средств населения с вкладов.