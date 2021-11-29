Сеул, 29 ноября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом 29 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Согласно результатам опроса, проведённого с 23 по 25 ноября среди 1005 человек старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 37%, что на 3% больше, чем неделю назад.

Не одобряют деятельность президента 55% респондентов, что на 4% меньше по сравнению с опросом, проведённым на прошлой неделе.

Между тем уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 32%, оппозиционной партии «Сила народа» — 34%,. За неделю уровень поддержки правящей партии вырос на 3%, а оппозиции, напротив, сократился на 5%.