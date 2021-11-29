Москва, , 13:53 — REGNUM Необходимо сделать так, чтобы Минские соглашения реализовывались на практике. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Позиция президента [Владимира] Путина прекрасно известна всем: важно сделать так, чтобы Минские договоренности претворялись в жизнь. Важно сделать так, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые на себя взял. Этого пока не происходит», — сказал Песков.

Он также считает важным «сохранить Минские договоренности, потому что это единственная база, на которой может вестись переговорный процесс по урегулированию внутриукраинского конфликта».