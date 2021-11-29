Кемерово, , 13:53 — REGNUM В кемеровской шахте «Листвяжная» на данный момент работает шесть отделений Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ). Из неё продолжается откачка воды. Об этом сообщили губернатор региона Сергей Цивилёв и гендиректор ВГСЧ МЧС России Николай Медведев.

Бурильная установка. Шахта «Листвяжная» Пресс-служба правительства Кузбасса

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на шахте в Кузбассе – все новости»

Уточняется, что на поверхности бурят три технологические скважины для анализа обстановки в удаленных участках шахты и создания условий для продолжения поисковой операции.

Напомним, что в результате аварии на кузбасской шахте погиб 51 человек.