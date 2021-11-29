29 ноября 2021 | Время чтения 12 мин

Станислав Стремидловский, , 15:47 — REGNUM



Обзор католической прессы Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и всему российскому народу в связи с гибелью 52 человек в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Западной Сибири, передает Vatican News (Ватикан). Святейший отец скорбит о жертвах аварии — работниках шахты и спасателях — и «заверяет в своих молитвах о погибших и о тех, кто оплакивает утрату». «Его Святейшество призывает силу и мир Всемогущего Бога на всех, кто участвует в спасательных работах», — говорится в телеграмме, подписанной государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином.

Церковная политика правящей коалиции в Германии выглядит неоднозначной, сообщает Katholisch.de (Бонн, Германия). Католическая благотворительная организация Missio Aachen обеспокоена тем, как будущее немецкое правительство намерено защищать религиозную свободу во всем мире. В коалиционном соглашении, представленном СДПГ, «Зелеными» и СвДП, не указано, сохранится ли пост уполномоченного по вопросам религиозной свободы во всем мире, который ранее входил в состав министерства развития, заявил президент Missio Aachen отец Дирк Бингенер. Если эта должность будет сокращена, отметил он, это станет «значительным шагом назад в приверженности религиозной свободе для всех людей и межрелигиозному диалогу во всем мире». Вместе с тем Бингенер положительно относится к объявленной активизации борьбы с торговлей людьми и формами современного рабства. Он также приветствовал сохранение министерства экономического сотрудничества и развития. Религия и межрелигиозный диалог являются «ключом к пониманию глобального Юга и к международному сотрудничеству с Африкой и Азией». Если коалиция хочет активно бороться с общественными кризисами и заниматься мирными инициативами, то религии и Церкви являются в этом ее важными партнерами. Однако в коалиционном соглашении об этом ничего не сказано. В свою очередь Федерация немецкой католической молодежи (BDKJ) приветствовала программу будущего правительства, восприняв ее как «знак большего участия детей и молодежи», чего «нам часто не хватало во время пандемии коронавируса». BDKJ одобрила намерение снизить возраст для голосования до 16 лет и закрепить в Конституции права детей, а также ввести базовое пособие на ребенка. Президент Caritas Deutschland Ева Мария Велскоп-Деффаа оценила декларируемую коалицией социальную политику и отношение к беженцам как положительные. Центральный комитет немецких католиков (ZdK) также выразил преимущественно одобрительное мнение, увидев поддержку взглядов ZdK на защиту климата и продвижение демократии. Однако критику вызвали планы в области биоэтики и человеческого достоинства. Например, планируемая отмена запрета на рекламу абортов не является хорошим вариантом реагирования на беременность.

Рейхстаг Cezary Piwowarski

Христианские демократы за жизнь (CDL) критикуют коалицию за нежелание защищать жизнь, информирует Kath.net (Линц, Австрия). «Соглашение дает нам горькое предвкушение того, что мы можем ожидать в отношении защиты жизни в Германии в ближайшие годы, — заявила председатель CDL Сюзанна Венцель. — Очевидно, СвДП пошла на уступки СДПГ и «Зеленым» по абортам, чтобы взамен добиться ослабления защиты эмбрионов. В будущем аборт должен быть свободно доступен и полностью финансироваться в качестве «надежной базовой помощи». С этой целью специальная Комиссия по репродуктивному самоопределению и репродуктивной медицине должна творчески разработать «Положения о прерывании беременности». В будущем правительство полностью возьмет на себя расходы на контрацептивы и аборты. Ответственность за окружающую среду очень важна для новой коалиции. Но следует спросить, почему она отказывается от ответственности перед людьми или за людей. Этот трехсторонний союз «культуры смерти» лишен воображения и неспособен к развитию».

Ситуация на польско-белорусской границе не относится к культуре, рожденной Евангелием. Такое мнение, как пишет Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша), выразил глава Конференции католического епископата Италии кардинал Гуальтьеро Бассетти во вступительном слове на 75-й внеочередной Генеральной ассамблее. Он отметил, что «мы все еще, к сожалению, являемся свидетелями эксплуатации и злоупотреблений в отношении человеческой личности». Кардинал сослался на «информацию, которая показывает драматические ситуации, которые нельзя игнорировать».

Мигранты в транспортно-логистическом центре на территории Белоруссии Gpk.gov.by

Продолжаются отчаянные попытки мигрантов покинуть Белоруссию и попасть в Польшу, рассказывает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). В европейской стране, возглавляемой Ярославом Качиньским, главой правой партии «Право и справедливость» (PiS), известной своими ксенофобскими, ультраконсервативными и евроскептическими позициями, «общественное мнение все больше поляризуется». Однако польское гражданское общество поддерживает мигрантов. Как сообщают польские источники, «нарратив, особенно свойственный правящим политикам, рисует выходцев с Ближнего Востока, прежде всего мусульман, как людей, практикующих зоофилию и педофилию, и именно поэтому они не могут въехать в Польшу. Чтобы подкрепить этот тезис, министры внутренних дел и национальной обороны Польши зашли так далеко, что во время пресс-конференции, которую показывали по общественному телевидению, показали фотографию, взятую из интернета, происхождение которой еще предстоит проверить». Однако сама Польша имеет историю эмиграции. Во время Второй мировой войны и при коммунистическом режиме тысячи поляков бежали из страны. А после вступления Польши в ЕС поляки воспользовались свободой передвижения, чтобы искать свою судьбу в других европейских странах. «Есть и те, кто не смиряется с нарративом ненависти и не принимает ситуацию на границе и политику насильственного отторжения, проводимую правительством, — заявляют представители польского гражданского общества. — Многие люди посылают деньги, другие собирают предметы первой необходимости, которые отправляют на границу. Группа актеров и актрис отправилась в небольшой городок недалеко от границы, чтобы выразить поддержку людям, оказавшимся в ловушке в Белоруссии, в том числе актер Мацей Штур, сын Ежи Штура. Два дня назад кто-то написал на могиле его семьи: «Штур — убийца поляков». Невозможно понять, почему требовать уважения к жизни одних людей — это то же самое, что убивать других. 20 ноября тысячи людей вышли на улицы Варшавы в поддержку мигрантов, «застрявших» на границе».

Польские ВС используют водометы против мигрантов на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

В Турции ослабевает поддержка Реджепа Тайипа Эрдогана, считает La Croix (Париж, Франция). «Он распродал государственные компании, он загнал страну по уши в долги, но это никого не волнует», — жалуется Мехмет, сидя на стуле в подсобном помещении своего магазина недалеко от площади Таксим в центре Стамбула. Сорокалетний владелец магазина был верным сторонником правящей Партии справедливости и развития (ПСР) до начала 2010-х годов. Сегодня он критикует ее. Выходец из Эрзурума, консервативного города в Анатолии, Мехмет признает преимущества социальной политики ПСР: «Раньше перед больницами стояли бесконечные очереди. Теперь мой отец, пчеловод, может получать помощь за свою работу. Инвалиды пользуются многими пособиями, которые меняют жизнь миллионов людей». Однако за 18 лет правления поддержка правящей партии ослабла. Для Мехмета оскорбительное отношение одного из партийных чиновников к Корану стало точкой невозврата. Что касается его родственников, также традиционных избирателей ПСР, то многие из них возмущены коррупционными делами с участием четырех министров правительства Эрдогана, несправедливостями, имевшими место после попытки переворота 15 июля 2016 года. И теперь экономический кризис. Турецкая лира продолжает терять в цене по отношению к доллару, а инфляция приближается к 20%. Прием сирийских беженцев также является фактором недовольства среди традиционного электората ПСР. Вместе с тем, хотя правящая партия потеряла 9% поддержки по сравнению с итогами парламентских выборов 2018 года, это не приносит пользы другим партиям. Избиратели не знают, за кого еще отдать свой голос. Более того, сам Эрдоган продолжает вызывать симпатии. Но несколько опросов общественного мнения сейчас ставят потенциальных оппозиционных кандидатов впереди президента Турции в случае выборов. Напористая внешняя политика Турции в региональном измерении и претензии Анкары на большую роль в мире вызывают поддержку националистов. Однако для турок, судя по опросам, экономическая ситуация в стране остается главной заботой. Выборы 2023 года будут иметь решающее значение для будущего страны.

Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

Terrasanta.net (Милан, Италия) рассуждает о московском перекрестке палестинской политики. В начале ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров принял Мохаммеда Дахлана, одну из самых противоречивых фигур в ФАТХ. Похоже, что Дахлан прибыл в Россию с просьбой к российскому правительству выступить посредником в переговорах с президентом Махмудом Аббасом и руководством ФАТХ, чтобы ему разрешили вновь вступить в партию, откуда он был исключен в 2011 году. Через пару недель в Москву прибыл сам Аббас, чтобы Россия — которая вместе с США, ЕС и ООН составляет ближневосточный квартет — приняла меры для возобновления переговоров с Израилем. Аббас, который 23 ноября встретился с президентом Владимиром Путиным, находится не в лучшей форме. Международная помощь палестинской автономии сокращается год от года. Его власть оспаривают на родине. Он практически ничего не получает от Израиля и сейчас зашел в своего рода тупик. Однако Россия — это не СССР, который поддерживал палестинцев без «если» и «но». И палестинцы, конечно, не являются козырной картой или даже самой важной картой в ближневосточной игре, которая гораздо сложнее. Когда Дахлан просит Москву о заступничестве, он делает это с четким пониманием того, что в марте 2022 года ФАТХ должна будет провести генеральную конференцию, на которой будут избраны Центральный комитет (высший руководящий орган) и Революционный совет. Дахлан хотел бы войти в Центральный комитет от имени так называемых «реформистов» и тем самым открыть гонку за право стать преемником Аббаса. Учитывая его политических спонсоров, очевидно, что он сделает это во имя иного подхода к переговорам с Израилем.

Украинская греко-католическая церковь призывает верных «молиться за Украину в то время, когда враг накапливает войска на украинских границах», передает Информационный ресурс УГКЦ (Киев, Украина). «Призыв к молитве и посту связан с тем, что наша родина переживает новые вызовы, связанные с обострением гибридной войны против украинского народа и государства, отмечающего тридцатую годовщину восстановления своей Независимости. Вокруг наших границ накоплено невиданное количество российских военных группировок, ухудшается гуманитарная ситуация и искусственно создается давление на наше общество политически мотивированными ценами на энергоносители», — говорится в тексте. Епископы добавляют, что Церковь изрядно беспокоит быстрое обнищание народа и все новые проявления обостряющегося социального неравенства в условиях новых волн пандемии коронавируса. Богатые становятся еще богаче, а бедные — еще беднее. Эти вызовы приводят к значительному увеличению числа трудовых эмигрантов, росту безработицы и исчезновению целых социальных слоев общества, таких как средний класс и малое предпринимательство. «Государственная власть на Украине объявляет о своих намерениях преодолевать эти явления и внедрять реформы для улучшения жизни граждан и их правовой и социальной защиты, однако мы часто не понимаем ее шагов», — заявляют владыки.

Патриарший собор Воскресения Христова, Киев (сс) AlexanderVovck

В Русской православной церкви отвергают утверждения США о нарушении религиозных свобод в России, сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). «Я вхожу в состав Межрелигиозного совета России, у нас там представлена и Православная церковь, и мусульманские общины, и иудеи, и буддисты. Вот спросите у любого представителя Межрелигиозного совета России: они гонимы, они притесняемы, или они довольны? Я думаю, что каждый из них даст вполне однозначный ответ, что в России никакие религиозные свободы не ущемляются, что традиционные конфессии равны перед законом, что каждая традиционная конфессия имеет возможность беспрепятственно развиваться», — цитирует «Интерфакс» мнение председателя ОВЦС митрополита Илариона, которое он высказал в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» (ВГТРК). При этом иерарх отметил, что в России есть некоторые секты, которые запрещены, такие как «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако Россия не единственная страна, где эта секта запрещена. Митрополит также подчеркнул, что запрещена эта секта не за свою религиозную деятельность, а за экстремизм. «Если это считается нарушением религиозной свободы, то мы, со своей стороны, так не считаем, потому что все эти меры принимаются для того, чтобы защитить наш народ, защитить прежде всего от проявлений экстремизма», — заключил он.

Встреча президента России Влдаимира Путина с представителями религиозных объединений Kremlin.ru

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».