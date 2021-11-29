Вашингтон, , 13:50 — REGNUM Очередные 53 мини-спутника для своей сети Starlink намерена вывести 2 декабря на околоземную орбиту американская компания SpaceX. Об этом 28 ноября сообщил специализированный портал Spaceflightnow.com.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с названными космическими аппаратами запланирован на 18:20 1 декабря по времени восточного побережья США (02:20 мск 2 декабря).

При этом 13 ноября SpaceX также вывела на орбиту 53 спутника для сети Starlink, а в общей сложности компания с мая 2019 года вывела на орбиту свыше 1,8 тыс. предназначенных для этого космических аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября стало известно, что китайский телекоммуникационный спутник ChinaSat 1D был успешно выведен на околоземную орбиту.