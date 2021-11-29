Кишинёв, 29 ноября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Отдел корпоративной защиты российско-молдавской энергетической компании «Молдовагаз» выявил на ряде предприятий искажение данных о расходе газа в октябре. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Газовый счётчик

«Часть сотрудников газораспределительных предприятий, пользуясь служебным положением, в личных финансовых интересах включили в базу данных и, как следствие, фактурирования, десятки тысяч кубометров газа, который фактически не был потреблён», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что благодаря выявленным припискам получилось избежать финансовых потерь при повышении тарифов на газ в ноябре. Объёмы потребленного газа пересчитывают. Виновные в предоставлении подложных данных будут наказаны.

Напомним, после завершения срока контракта на поставку газа из России в Молдавию новое соглашение было подписано на новых условиях. Вместо $148 за тысячу кубометров цена на газ выросла до $450 в ноябре. С этого месяца в Молдавии для потребителей был поднят в 2,4 раза.