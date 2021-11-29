Переславль-Залесский, Ярославская область, , 13:49 — REGNUM В Переславле-Залесском продолжится эксплуатация пункта перегрузки мусора, на который жалуются жители города. Об этом сообщает департамент окружающей среды и природопользования Ярославской области в ответ на запрос ИА REGNUM. Мусор будет перегружаться в Переславле на улице Свободы, 98 до того момента, как будет оформлен и оборудован новый земельный участок для этих целей.

Пункт перегрузки ТКО в Переславле

Жители Переславля-Залеского уже несколько лет жалуются на пункт перегрузки мусора в черте города. Он был организован после закрытия переславского полигона ТКО в 2017 году и внесен в территориальную схему обращения с отходами в Ярославской области. Однако вместо перегрузки на данном земельном участке образовался полноценный полигон, так как подрядная организация не успевает вывозить поступающий мусор. Ещё в 2019 году по жалобам переславцев проводились проверки, были выявлены нарушения, мусор складировался на открытом грунте. С тех пор ничего не изменилось, свалка продолжала расти.

На прошлой неделе переславцы, проживающие по соседству с пунктом перегрузки мусора, направили коллективное обращение врио губернатора Михаилу Евраеву с требованием разобраться с пунктом перегрузки и избавить их от крыс. После публикации СМИ об обращении переславцев к Михаилу Евраеву департамент охраны окружающей среды Ярославской области разместил в соцсетях информацию о том, что на пункте перегрузки проводятся работы по ликвидации навалов из отходов, уже вывезено более 2 тысяч кубометров мусора.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Ярославской области в Переславле предусмотрено направление ТКО на полигон через пункт перегрузки отходов городского округа Переславля-Залесского. Существующий пункт перегрузки планировалось ликвидировать в 2020 году.

Чтобы открыть его на новом земельном участке, необходимо внести изменения в генеральный план, подобрать подходящий земельный участок и оборудовать его. Поскольку ничего из этого не сделано, эксплуатация пункта перегрузки на ул. Свободы будет продолжаться. Законность размещения пункта перегрузки мусора по данному адресу сейчас проверяет Переславская межрайонная прокуратура.

По информации департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, организация пункта находится в пределах полномочий администрации Переславля-Залесского.

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