Вологда, 29 ноября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Жительница Череповца предстанет перед судом за случайно полученную ее ребёнком травму.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следкоме, ЧП произошло в сентябре 2021 года. 30-летняя женщина оставила своего четырехмесячного ребенка на диване без присмотра.

«В результате проявленной матерью самонадеянности мальчик упал с дивана на пол. От удара при падении с высоты 37 см ребенок получил травму головы, повлекшую тяжкий вред здоровью», — сообщают в следственном комитете области.

Мать ребенка свою вину признала полностью, дело, возбужденное по статье «Причинение вреда по неосторожности», передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области выясняют обстоятельства гибели пятилетней девочки.