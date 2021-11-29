Тальменка, Алтайский край, 29 ноября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на железнодорожном переезде в Тальменском районе, в котором погибли трое учеников второго класса Луговской школы. Как сообщает территориальное СУ СК РФ, произошедшем усматриваются признаки преступления, соответствующие ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

СКР Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с гибелью троих школьников

Погибли трое восьмилетних детей — девочка и два мальчика, водитель и еще один ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинское учреждение. Предварительно установлено, что за рулем транспортного средства находилась учительница общеобразовательной школы из села Луговое, которая везла учеников домой в село Наумово.

«Кроме того, следственными органами СК зарегистрирована процессуальная проверка по факту ненадлежащей организации проезда школьников к месту учебы и обратно. В ходе проверки следователям предстоит дать принципиальную юридическую оценку должностным лицам органов системы образования на предмет халатности», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства образования, до прихода автобуса оставалось полтора часа, все дороги вычищены и препятствий для безопасной перевозки детей не было.

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