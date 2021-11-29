СКР расследует смертельное ДТП с алтайскими школьниками на железной дороге
Тальменка, Алтайский край, 29 ноября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на железнодорожном переезде в Тальменском районе, в котором погибли трое учеников второго класса Луговской школы. Как сообщает территориальное СУ СК РФ, произошедшем усматриваются признаки преступления, соответствующие ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
Погибли трое восьмилетних детей — девочка и два мальчика, водитель и еще один ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинское учреждение. Предварительно установлено, что за рулем транспортного средства находилась учительница общеобразовательной школы из села Луговое, которая везла учеников домой в село Наумово.
«Кроме того, следственными органами СК зарегистрирована процессуальная проверка по факту ненадлежащей организации проезда школьников к месту учебы и обратно. В ходе проверки следователям предстоит дать принципиальную юридическую оценку должностным лицам органов системы образования на предмет халатности», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства образования, до прихода автобуса оставалось полтора часа, все дороги вычищены и препятствий для безопасной перевозки детей не было.
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