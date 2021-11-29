Владикавказ, 29 ноября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Северной Осетии вынесен приговор экс-сотруднице министерства труда, исполнявшей обязанности начальника отдела реализации льгот в Кировском районе Ларисе Х. Женщину признали виновной в хищении 25 млн рублей, которые полагались на выплаты компенсаций по коммунальным услугам для льготников. Экс-чиновницу отправили на 4,6 года в колонию общего режима, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Как установило следствие и доказал суд, Лариса Х. в течение почти пяти лет, начиная с сентября 2016 года, совершала аферы, попросив своих знакомых оформить банковские карты, на которые зачислялись денежные средства для льготников. Их список предоставила злоумышленница в минтруда и соцразвития РСО-Алании, подделав официальные документы.

Всего было установлено 13 эпизодов служебного подлога, за что чиновницу обвинили в мошенничестве при получении выплат с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере.

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