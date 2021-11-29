Москва, 29 ноября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В России регионам выделили 500 млрд рублей на инфраструктурные бюджетные кредиты, сообщил 29 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«На эти цели уже выделено 0,5 трлн рублей. Субъекты РФ получат средства на привлекательных, льготных условиях», — заявил премьер-министр.

Глава правительства отметил необходимость использования этих средств таким образом, чтобы максимально эффективно создавать комфортные условия для людей. Он напомнил, что это является одной из национальных целей развития.

По словам премьер-министра, впереди предстоит много работы.

«Будем строить дороги, новую инженерную инфраструктуру для жилых домов, а также детские сады, школы, поликлиники, больницы, культурные и спортивные объекты, модернизировать общественный транспорт, системы водоснабжения, очистные сооружения», — указал Мишустин.