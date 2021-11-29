Москва, , 13:50 — REGNUM Подготовки к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в настоящее время нет. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 29 ноября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Нет, на данный момент не ведётся», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь главы государства не стал комментировать и сведения о том, что украинский президент якобы попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана передать российской стороне для обмена список удерживаемых лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявлял, что встреча Путина и Зеленского возможна после определения её повестки.

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