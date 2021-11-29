Бишкек, 29 ноября 2021, 13:42 — REGNUM Парламентские выборы в Киргизии были проведены в соответствии с национальным законодательством, заявил спецкоординатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Питер Джуэль-Йенсен.
Он также добавил, что выборы были конкурентными.
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Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Киргизия выбирала парламент седьмого созыва. По предварительным данным, в парламент проходят шесть партий. Прежние выборы, которые прошли осенью 2020 года, ЦИК признал недействительными из-за большого числа нарушений.