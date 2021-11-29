Бишкек, 29 ноября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Парламентские выборы в Киргизии были проведены в соответствии с национальным законодательством, заявил спецкоординатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕПитер Джуэль-Йенсен.

ОБСЕ

«Выборы в Киргизии были проведены в соответствии с национальным законодательством», — сказал он брифинге.

Он также добавил, что выборы были конкурентными.

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдётся без революции? Парламентские выборы в Киргизии — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Киргизия выбирала парламент седьмого созыва. По предварительным данным, в парламент проходят шесть партий. Прежние выборы, которые прошли осенью 2020 года, ЦИК признал недействительными из-за большого числа нарушений.