Москва, , 13:40 — REGNUM Инцидент с массовыми задержаниями болельщиков московского футбольного клуба «ЦСКА» после матча чемпионата России с санкт-петербургской командой «Зенит», будет тщательно изучен Российской Премьер-лигой (РПЛ). Об этом 29 ноября говорится в заявлении РПЛ.

Российская премьер лига Premierliga.ru

«Российская премьер-лига тщательно изучит инцидент после матча 16-го тура между ЦСКА и «Зенитом». Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использование пиротехники», — говорится в сообщении.

При этом в РПЛ выразили мнение, что в случае с указанным инцидентом предпринятые полицией меры «очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей».

Также в Премьер-лиге отметили, что этот случай крайне негативным образом отразится как на имидже РПЛ, так и на имидже всего российского футбола в целом.

«По итогам событий 28 ноября РПЛ проведет тщательное расследование и сделает всё возможное для недопущения подобных ситуаций в будущем», — отмечается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что московский футбольный клуб ЦСКА может быть наказан за применение его болельщиками пиротехники на матче чемпионата России с санкт-петербургской командой «Зенит».