Москва, 29 ноября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Пока что нет оснований полагать, что новый вариант коронавируса «Омикрон» менее уязвим к вакцинации. Об этом 29 ноября заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Несмотря на то, что мы видим мутации, которые могут потенциально повлиять на эффективность вакцин, мы пока что не видим лабораторно подтверждённых данных о том, что этот вариант действительно ускользает от защиты», — заявил Гущин.

«Наш иммунитет сам является достаточно сложным, формируется поликлональный ответ как с точки зрения формирования антител, так и с точки зрения формирования клеточного ответа», — указал он.

На юге Африки ранее выявили новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Во Всемирной Организации Здравоохранения указали, что «Омикрон» недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта «Дельта». Однако информация о нём уже успела вызвать потрясение на финансовых рынках.