Ставрополь, , 13:34 — REGNUM В Ставропольском крае пенсионер угостил грибами своих соседей. После этого женщину и её дочь-подростка доставили в больницу с признаками отравления. Несовершеннолетнюю врачам спасти не удалось. Девушка скончалась, сообщили 29 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Грибы

Инцидент произошел еще 20 октября 2021 года, однако известно о нем стало только теперь, когда Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Его фигурантом стал 73-летний сосед, который угостил женщину и её 17-летнюю дочь грибами.

Установлено, что грибы пенсионер собирал вблизи поселка Заря Левокумского муниципального округа. Остальные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе расследования уголовного дела.

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