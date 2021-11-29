Москва, , 13:41 — REGNUM Консультации России и США по визовым вопросам идут непросто, но какие-то «развязки» есть. Об этом статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов рассказал 29 ноября журналистам.

Виза США Sefaratamrica.com

По его словам, консультации по визам идут достаточно непросто, они «такие плотные, вязкие», достичь понимания удаётся по некоторым вопросам.

«Знаю, что в декабре ещё они продолжатся, там как бы какие-то развязки находятся, ищутся», — сказал Иванов.

Дипломат отметил, что сотрудников в американском посольстве в Москве достаточно для выдачи виз. Американская сторона, однако, заявляет, что заявки не получается обрабатывать из-за нехватки персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ноябре посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские власти затягивают продление виз или разрешений на въезд в страну примерно для ста российских дипломатов.

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