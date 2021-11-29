Красногорск, 29 ноября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Активисты Российского движения школьников проведут всероссийские памятные мероприятия, посвященные 80-летию подвига первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны Зои Космодемьянской. Старт будет дан в Тамбовской области, где она родилась, а кульминацией станет акция в деревне Петрищево Московской области, где оборвалась ее жизнь.

ИА REGNUM Зоя Космодемьянская

В понедельник, 29 ноября временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров в Доме молодежи Тамбовской области провел для активистов РДШ открытый урок по теме «Исторический час, посвященный Дню памяти Зои Космодемьянской».

Днем в Сквере имени Зои Космодемьянской городаТамбова активисты РДШ возложат цветы к ее памятнику, а также зажгут свечи, которые станут символом памяти героини. На траурной линейке прозвучат стихи, посвященные рано оборвавшейся жизни Зои Космодемьянской.

150 школьников Подмосковья собрались у Мемориального комплекса, чтобы погрузиться в жизнь Зои Космодемьянской и узнать про её путь. Они посетят музей, познакомятся с бытом военного времени.

В 14:00 у места казни Зои пройдет интерактивный спектакль. Участники проекта РДШ «Школьная классика» в своём представлении покажут тропу и мысли Зои Космодемьянской от дома, где ее пытали, до места казни. У обелиска состоится финал представления. Творческие образы пластического этюда расскажут школьникам о подвиге первой женщины — Героя СССР. Площадка будет оформлена атрибутами той эпохи. В этом актерам помогут реконструкторы. Затем участники возложат цветы к Мемориальному комплексу.

В школах страны с 29 ноября до 9 декабря (День Героев Отечества) под эгидой РДШ пройдут «Уроки Зои», также все желающие смогут поучаствовать в онлайн-форматах акции.

Участникам акции «Эссе на тему «Подвиг Зои Космодемьянской» в период с 29.11.2021 по 09.12.2021 предлагается найти и изучить информацию о Зое Космодемьянской и записать видеорассказ, в котором будут раскрыты мотивы ее подвига. До 09.12.2021 необходимо разместить видео на личных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и/или Instagram с хештегами: #РДШ #Перваяженщинагерой #ЗояКосмодемьянская и прикрепить ссылку на публикацию (пост) в специальное поле с названием «Ссылка на опубликованное конкурсное задание» на странице Акции в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф.

Участникам акции «Урок памяти подвига Зои Анатольевны Космодемьянской» (педагогам общеобразовательных организаций/организаций дополнительного образования) предлагается в период с 29.11.2021 по 09.12.2021 провести уроки памяти по подвигу Зои Космодемьянской. Необходимо разместить видео данных уроков на личных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и/или Instagram с хештегами: #РДШ #Перваяженщинагерой #ЗояКосмодемьянская и прикрепить ссылку на публикацию (пост) в специальное поле с названием «Ссылка на опубликованное конкурсное задание» на странице Акции в разделе «Проекты» на сайте рдш.рф.

Участникам акции «Портрет Зои Космодемьянской» предлагается в период с 29.11.2021 по 09.12.2021 изобразить Зою Космодемьянскую в любой момент ее жизни.

Из созданных обучающимися работ предлагается организовать выставку в фойе общеобразовательной организации/организации дополнительного образования.

Необходимо разместить фотографии работ на личных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и/или Instagram с хештегами: #РДШ #Перваяженщинагерой #ЗояКосмодемьянская и прикрепить ссылку на публикацию (пост) в специальное поле с названием «Ссылка на опубликованное конкурсное задание» на странице Акции в разделе «Проекты» на сайте рдш.рф.

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