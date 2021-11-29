Барнаул, , 13:33 — REGNUM Власти Алтайского края обнародовали подробноститрагедии, случившейся сегодня, 29 ноября, на железнодорожном переезде в Тальменском районе, где снегоуборочный поезд протаранил автомобиль, в котором учительница везла своих учеников.

Авария на железнодорожном переезде 21.мвд.рф

«Все дети — учащиеся 2-го класса Луговской школы», — сказано в официальном сообщении телеграм-канала алтайского правительства.

По предварительным данным, после уроков учительница не стала дожидаться школьного автобуса и повезла своих учеников домой в другое село на личном автомобиле. По данным министерства образования, до прихода автобуса оставалось полтора часа, все дороги вычищены и препятствий для безопасной перевозки детей не было.

На месте трагедии работает оперативная следственная группа, прокуратура, МЧС. Создана районная комиссия по оказанию помощи и расследованию случившегося.

Губернатор региона Виктор Томенко поручил краевым органам власти внимательно разобраться в обстоятельствах и причинах трагедии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Напомним, в автомобиле, который на железнодорожном переезде Среднесибирская — Усть-Тальменская выехал на запрещающий сигнал светофора, погибли трое детей. Еще один ученик и учитель госпитализированы с серьезными травмами.

Виктор Томенко потребовал исключить случаи использования личного автотранспорта сотрудниками школ для перевозки детей к месту учебы и обратно. Контроль за доставкой детей школьными автобусами возложен на органы местного самоуправления и краевое министерство образования.

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