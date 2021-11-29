Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Бывший министр обороны США Марк Эспер обвинил Пентагон в том, что ведомство не дает ему опубликовать в своей книге, посвященной работе на Дональда Трампа, рассекреченные материалы, сообщает New York Post.

В иске бывшего чиновника утверждается, что министерство обороны скрыло «важный» текст из книги под предлогом секретности.

Бывший глава американской обороны, которого Трамп отправил в отставку посредством сообщения в социальной сети Twitter через два дня после выборов 2020 года, написал, что его 18-месячное пребывание на посту главы Пентагона было «беспрецедентным временем гражданских беспорядков, кризисов в области общественного здравоохранения, растущих угроз за рубежом, трансформации Пентагона и предположительных попыток Белого дома обойти Конституцию».

По словам Эспера, представители министерства обороны вымарали 60 страниц его книги и попросили не цитировать Трампа и других официальных лиц, а также не описывать их разговоры. Бывший глава Пентагона также утверждал, что чиновники сказали ему не использовать определенные существительные и глаголы при описании исторических событий в книге.

57-летний Эспер, которому требуется одобрение Пентагона того, чтобы ему разрешили говорить о событиях, которым он был свидетелем на посту, отметил, что согласиться на вымарывание его книги означало бы «серьезную несправедливость по отношению к важным моментам в истории, которые американский народ должен знать и понимать».

Столкновение Эспера и Трампа произошло после гибели во время задержания рецидивиста Джорджа Флойда. Тогда глава Белого дома хотел использовать американских военных для наведения порядка в городах, в которых происходили погромы, учиненные сторонниками движения Black Lives Matter. Президент-республиканец обвинил его в недостаточной лояльности, в то время как Эспер утверждал, что пытается сохранить политический нейтралитет своего ведомства. Его беспрецедентное увольнение во время правления Трампа позволило бывшему президенту поставить лоялистов в Пентагон, поскольку он выступал против результатов выборов.

Эспер сказал, что он неохотно подал в суд против своего бывшего ведомства, потому что многие вымаранные места в его книге остались без объясненяи после того, как он шесть месяцев ждал процесса проверки.

«Я более чем разочарован, что нынешняя администрация нарушает мои конституционные права, внесенные в соответствии с Первой поправкой. И с сожалением отмечаю, что обращение в суд — единственный доступный для меня способ рассказать всю свою историю американскому народу», — подчеркнул он.

Министерство обороны заявило, что рассматривает иск Эспера. По словам официального представителя ведомства Джона Кирби, оно серьезно относится к своим обязательствам по обеспечению баланса национальной безопасности с желаниями автора.