Вашингтон, 29 ноября 2021, 13:32 — REGNUM Бывший министр обороны США Марк Эспер обвинил Пентагон в том, что ведомство не дает ему опубликовать в своей книге, посвященной работе на Дональда Трампа, рассекреченные материалы, сообщает New York Post.
В иске бывшего чиновника утверждается, что министерство обороны скрыло «важный» текст из книги под предлогом секретности.
Бывший глава американской обороны, которого Трамп отправил в отставку посредством сообщения в социальной сети Twitter через два дня после выборов 2020 года, написал, что его 18-месячное пребывание на посту главы Пентагона было «беспрецедентным временем гражданских беспорядков, кризисов в области общественного здравоохранения, растущих угроз за рубежом, трансформации Пентагона и предположительных попыток Белого дома обойти Конституцию».
По словам Эспера, представители министерства обороны вымарали 60 страниц его книги и попросили не цитировать Трампа и других официальных лиц, а также не описывать их разговоры. Бывший глава Пентагона также утверждал, что чиновники сказали ему не использовать определенные существительные и глаголы при описании исторических событий в книге.
57-летний Эспер, которому требуется одобрение Пентагона того, чтобы ему разрешили говорить о событиях, которым он был свидетелем на посту, отметил, что согласиться на вымарывание его книги означало бы «серьезную несправедливость по отношению к важным моментам в истории, которые американский народ должен знать и понимать».
Столкновение Эспера и Трампа произошло после гибели во время задержания рецидивиста Джорджа Флойда. Тогда глава Белого дома хотел использовать американских военных для наведения порядка в городах, в которых происходили погромы, учиненные сторонниками движения Black Lives Matter. Президент-республиканец обвинил его в недостаточной лояльности, в то время как Эспер утверждал, что пытается сохранить политический нейтралитет своего ведомства. Его беспрецедентное увольнение во время правления Трампа позволило бывшему президенту поставить лоялистов в Пентагон, поскольку он выступал против результатов выборов.
Эспер сказал, что он неохотно подал в суд против своего бывшего ведомства, потому что многие вымаранные места в его книге остались без объясненяи после того, как он шесть месяцев ждал процесса проверки.
Министерство обороны заявило, что рассматривает иск Эспера. По словам официального представителя ведомства Джона Кирби, оно серьезно относится к своим обязательствам по обеспечению баланса национальной безопасности с желаниями автора.