Тбилиси, 29 ноября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Ограничения деятельности игорного бизнеса в Грузии коснётся 1 млн совершеннолетних граждан. Об этом 29 ноября сообщил на заседании правительства страны премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

ITU Pictures Ираклий Гарибашвили

«Гражданам до 25 лет участвовать в азартных играх будет запрещено. Это ограничение коснется и социально незащищенных лиц, получающих госпомощь, служащих, лиц, которые обращаются в Службу доходов с просьбой применить механизм самоограничения, и лиц, попадающих в т.н. «черный список» по просьбе членов семьи и решению суда», — сказал Гарибашвили.

Он добавил, что в отношении игорного бизнеса вводится запрет на рекламу. Кроме того, налоги на проведение азартных игр в режиме онлайн увеличат на 65 — 70%.

Напомним, ранее Гарибашвили заявил, что в Грузии начнут постепенно ограничивать распространение онлайн-казино. В перспективе этот вид деятельности планируется запретить.