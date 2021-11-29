Сеул, 29 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль по-прежнемуопережает по популярности кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна. Об сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

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Согласно результатам опроса, проведенного 22−26 ноября среди 3023 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 46,3% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 36,7%. Разница в 9,4% существенно превышает возможную погрешность при обработке данных¸ которая составляет ±3,1% при уровне достоверности в 95%.

За ними следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (3,7% и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (3,3%).