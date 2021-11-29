Москва, 29 ноября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. После матча 16-го тура чемпионата России между футбольными командами ЦСКА и «Зенит», который состоялся 28 ноября, было задержано 12 несовершеннолетних. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики ЦСКА

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«Все они были переданы родителям в тот же день. Все несовершеннолетние уже дома», — заявила детский омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, после матча ЦСКА — «Зенит» в Москве, который закончился со счётом 2:0 в пользу петербуржцев, полиция задержала фанатов армейского клуба. Речь идёт, по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен задержанных. Сами болельщики не исключают, что причиной стало пиротехническое шоу на трибуне стадиона, которое устроили фанаты красно-синих.

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За применение пиротехники болельщиками московский футбольного клуба ЦСКА может быть наказан по статье 114 ч.1 Дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (РФС) «Использование и бросание зрителями пиротехнических изделий».