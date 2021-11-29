Симферополь, , 13:29 — REGNUM Глава министерства курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко возмутился состоянием гостиницы, которой эксперты присвоили три звезды. Фото он опубликовал у себя на странице в социальной сети 29 ноября.

Скриншот со страницы Вадима Волченко в Facebook Https://www.facebook.com/vadim.volchenko.92

«Размещу пока здесь несколько фотографий, не самых страшных, надеюсь не разлетится по стране, но прятать голову в песок тоже не будем. Факты есть и стыдно, но больше разбирает злость как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты 3 звёзды?! Сколько стоит так ослепнуть?» — возмущён Волченко.

Министр подчеркнул, что классификаторам грозит административная ответственность, свою оценку должны дать и правоохранители.

«Но самое неприятное — это отрицательные эмоции наших гостей и имиджевые потери всего региона», — написал Волченко.

В настоящее время в Крыму проводится комиссионная проверка ряда объектов размещения, проверка вызвана рядом жалоб туристов на несоответствие средств размещения требованиям категории гостиниц, присвоенных по итогам классификации. Уже выявлено несколько отелей, которые не соответствовали установленной «звёздности».

На данный момент в Крыму аккредитованными организациями проведена классификация 894 средств размещения, в том числе по категориям: «5 звёзд» — 10 объектов; «4 звезды» — 52 объекта; «3 звезды» — 218 объектов; «2 звезды» — 154 объекта; «1 звезда» — 31 объект; «без звёзд» 429 — объектов.