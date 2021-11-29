В Костромской области хотят увеличить число бригад по отлову животных
Кострома, 29 ноября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Костромской области хотят увеличить количество бригад по отлову бездомных животных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель главы администрации города Анатолий Кошкин. В регионе эти функции выполняет муниципальный Центр передержки животных. Отловом собак и кошек во всей области на данный момент занимаются лишь 2 специалиста.
В 2020 году в регионе было отловлено 288 животных, в 2021 — 272. При этом, бездомных собак в Костромской области по оценкам Министерства природных ресурсов и экологии около 4, 3 тысяч. Ежегодно в Костроме фиксируется около 650 случаев нападения животных на людей, объединённой статистики по районам нет. Пострадавшие, в числе которых есть дети, получали рваные раны лица, рук и ног.
Напомним, с 2020 года в России появился запрет на усыпление животных. Бездомных четвероногих сейчас отлавливают, кастрируют, чипируют, некоторое время наблюдают в приюте и только затем отпускают на волю или отдают в добрые руки. Агрессивные особи пожизненно остаются под надзором ветеринаров.
Центр передержки в Костроме испытывает серьёзные нагрузки — при вместимости в 65 мест там содержится 130 животных. Приют надеется получить финансирование на строительство новых вольеров и помещений для содержания собак и кошек после операций.
На финансирование муниципального Центра передержки в 2020 году было заложено 12,9 млн рублей, планируемая сумма на 2021 год — 14,6 млн. На дополнительные расходы — расширение штата, увеличение зарплат, строительство вольеров администрация просит ещё 4,5 млн рублей. Решение об этом будут принимать депутаты городской думы. Утвердить бюджет на 2022 год им предстоит до конца декабря.