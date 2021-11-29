Кострома, 29 ноября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Костромской области хотят увеличить количество бригад по отлову бездомных животных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель главы администрации города Анатолий Кошкин. В регионе эти функции выполняет муниципальный Центр передержки животных. Отловом собак и кошек во всей области на данный момент занимаются лишь 2 специалиста.

christels Собака

«Сейчас верстается бюджет Костромы на 2022 год, мы просим увеличить финансирование Центра с тем, чтобы количество специалистов по отлову было увеличено с 2 до 6. Это острая необходимость» , — сказал чиновник.

В 2020 году в регионе было отловлено 288 животных, в 2021 — 272. При этом, бездомных собак в Костромской области по оценкам Министерства природных ресурсов и экологии около 4, 3 тысяч. Ежегодно в Костроме фиксируется около 650 случаев нападения животных на людей, объединённой статистики по районам нет. Пострадавшие, в числе которых есть дети, получали рваные раны лица, рук и ног.

Напомним, с 2020 года в России появился запрет на усыпление животных. Бездомных четвероногих сейчас отлавливают, кастрируют, чипируют, некоторое время наблюдают в приюте и только затем отпускают на волю или отдают в добрые руки. Агрессивные особи пожизненно остаются под надзором ветеринаров.

Центр передержки в Костроме испытывает серьёзные нагрузки — при вместимости в 65 мест там содержится 130 животных. Приют надеется получить финансирование на строительство новых вольеров и помещений для содержания собак и кошек после операций.

«После операций кошки и собаки должны содержаться в отапливаемом помещении, оно в приюте очень маленькое. Получается, что пока не освободится место, другие особи длительное время — около 2 месяцев содержатся в центре, едят корм, средства на который не бесконечны. Если будут построены отапливаемые вольеры, мы сможем забирать собаку с улицы, осматривать, практически сразу стерилизовать и затем выпускать на волю. Цикл содержания сократится до месяца, в приюте образуются места для вновь прибывших питомцев» , — добавил Кошкин.

На финансирование муниципального Центра передержки в 2020 году было заложено 12,9 млн рублей, планируемая сумма на 2021 год — 14,6 млн. На дополнительные расходы — расширение штата, увеличение зарплат, строительство вольеров администрация просит ещё 4,5 млн рублей. Решение об этом будут принимать депутаты городской думы. Утвердить бюджет на 2022 год им предстоит до конца декабря.