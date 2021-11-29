Бухарест, , 13:28 — REGNUM Государственный бюджет Румынии на 2022-й год будет окончательно согласован и принят высшим законодательным органом страны в течение ближайших трех недель. Об этом заявил румынский министр финансов Адриан Качу, передает Бухарестское телевидение.

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По словам министра, в настоящее время соответствующие группы финансистов и политиков работают согласованием «отельных спорных пунктов документа».

«В конце декабря Румыния получит новый бюджетный закон, который сможет гарантировать гражданам пенсии и другие социальные выплаты, а также в значительной степени снизить уровень безработицы, — резюмировал, в частности, он. — А уже с 1 января бюджетные механизмы начнут работать в полную силу».

В то же время на вопрос, удастся ли за столь короткое время урегулировать вопросы внешнего долга и проблемы задолженности по зарплате, А. Качу не ответил.

Напомним, в минувшую пятницу, 26 ноября, правительство Румынии приняло второй блок поправок к бюджету, сохранив целевой показатель его дефицита на уровне 7,13% ВВП.