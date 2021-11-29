Ярославль, , 13:26 — REGNUM Должность начальника управления судебного департамента Ярославской области назначен Александр Афанасьев. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Ярославский областной суд

До своего назначения Александр Афанасьев был исполняющем обязанности начальника. Ранее эту должность с 10 августа 2011 года занимал Эдуард Фролов (в прошлом — прокурор области). С поста он ушёл в связи с выходом на пенсию 2 июня 2021 года.

Об Александре Афанасьеве известно, что он давно работает в управлении судебного департамента, ранее он был начальником отдела государственной службы и кадров, а затем заместителем начальника.