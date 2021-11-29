Минск, , 13:25 — REGNUM Белоруссия имеет все возможности реагировать на любое обострение военной ситуации на границах, заявил 29 ноября президент республики Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Генштабе каждый раз должны помнить, по каким направлениям эти мерзавцы будут действовать против нас и как мы на это будем реагировать. Вы просили поддержать вас в создании сил быстрого реагирования, которые будут задействованы минимум в течение 2−3 часов», — сказал Лукашенко на совещании в министерстве обороны.

Он добавил, что у Белоруссии есть определенное количество подразделений, «очень обученные, оснащенные, которые в течение трех часов могут быть выдвинуты в любую точку Белоруссии».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что западные страны используют тему мигрантов для сдерживания белорусской армии на случай конфликта с Россией.

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