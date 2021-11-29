Минск, 29 ноября 2021, 13:25 — REGNUM Белоруссия имеет все возможности реагировать на любое обострение военной ситуации на границах, заявил 29 ноября президент республики Александр Лукашенко.
Он добавил, что у Белоруссии есть определенное количество подразделений, «очень обученные, оснащенные, которые в течение трех часов могут быть выдвинуты в любую точку Белоруссии».
Следите за развитием событий в трансляции: «Кризис с мигрантами в Белорусии и провокации — все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что западные страны используют тему мигрантов для сдерживания белорусской армии на случай конфликта с Россией.
Читайте также: Запад использует мигрантов для сдерживания армии Белоруссии — Лукашенко