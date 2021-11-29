Сеул, 29 ноября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Южной Корее увеличилась численность женщин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Статистической службы страны.

Цитата из к/ф «Расёмон». Реж. Акира Куросава. 1950. Япония Женщина

По состоянию на конец 2020 года численность женщин в Южной Корее составила 25,16 млн человек, что на 275 тыс. или 1,1% больше, чем пять лет назад.

Средний возраст женщин составил 44,2 года, что на 2,6 года больше, чем в 2015 году.

Средний возраст замужних женщин, которые впервые связали себя узами брака, составил 24,6 года, что на 0,4 года больше, чем пять лет назад.

Известно, что порядка 15% женщин детородного возраста (15−49 лет) не обзавелись в прошлом году детьми, что на 3,8% больше, по сравнению с 2015 годом.