Москва, 29 ноября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Грузооборот морских портов Арктического бассейна за 10 месяцев 2021 года составил 78,651 млн тонн. Это на 1,7% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФГУП «Росморпорт».

Марина Захарова ИА REGNUM Морской порт Мурманска

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна за 10 месяцев составил 188,615 млн тонн, что на 1,4% выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Общий грузооборот морских портов России за 10 месяцев 2021 года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 695,39 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов составил 346,49 млн тонн (+4,0%), наливных грузов — 348,90 млн тонн (+0,1%).