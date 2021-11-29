Белград, 29 ноября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Сербия не должна признавать самопровозглашенную независимость Косово — она должна бороться за сохранение мира и обеспечение процветания страны. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 28 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Вучич напомнил, что в Евросоюзе никто не отреагировал на последнее заявление премьер-министра Косово Альбина Курти об объединении Косово и Албании даже после того, как Белград потребовал этой реакции. По его словам, это связано не с тем, что у власти в Белграде находится именно Александр Вучич, а с тем, как ЕС в целом относится к Сербии.

Вучич считает, что Белград должен не признавать независимость Косово, а бороться политическими средствами за то, чтобы в регионе сохранился мир.

«Мы знаем, что не все настолько предрешено, как они это представляют», — заявил Вучич в эфире телеканала Pink.

Напомним, что ранее Курти заявил о том, что не против проведения референдума об объединении южного сербского края Косово и Албании.