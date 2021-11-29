Джакарта, , 13:20 — REGNUM Министр туризма Индонезии Сандиага Уно заявил, что правительство пересмотрит список стран, жителям которых разрешен въезд в Индонезию, сообщает Antara.

Туристы (сс) sbtlneet

Новый штамм коронавируса «Омикрон» проник на территорию Гонконга и Бельгии, поэтому правительство будет уделять приоритетное внимание факторам здоровья и безопасности индонезийского народа.

Министр надеется, что новый штамм коронавируса не распространится на территории Индонезии в разгар туристического сектора, который находится на пути восстановления.

По данным министерства туризма, Индонезию в сентябре 2021 года посетили 126,5 тыс. туристов, что на 15,08% меньше, чем в сентябре 2020 года. Однако по сравнению с августом 2021 года количество иностранных туристов, посетивших страну, выросло на 1,41%.

Из 126,5 тыс. иностранных туристов в сентябре 2021 года больше всего человек приехали из Восточного Тимора (72,9 тыс. человек (57,7%)) и Малайзии (39,8 тыс. человек (31,5%)).

С января по сентябрь 2021 года количество иностранных туристов, посетивших Индонезию, достигло 1,19 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди поблагодарила посла Вьетнама в Индонезии Фам Винь Куанга за вклад в укрепление стратегического партнерства.

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